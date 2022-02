Pechino 2022, hockey maschile: Slovacchia, Russia, Finlandia e Svezia in semifinale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono Slovacchia, Russia, Finlandia e Svezia le quattro semifinaliste del torneo di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. I primi hanno sconfitto gli Usa ai calci di rigore, grazie alla rete decisiva di Cehlarik, mentre il Comitato Olimpico russo ha superato per 3-1 la Danimarca grazie alle reti di Shipachyov nel primo periodo, di Nesterov nel secondo e quella di Voynov nel terzo. Ai danesi non è basto il sigillo di Nielsen nel secondo periodo. Dominio Finlandia nel match contro la Svizzera, vinto 5-1 grazie alle reti di Aaltonen e Lehtonen nel primo parziale, quella di Anttila nel secondo e quelle di Pakarinen e Hartikainen nel terzo. A regalare la vittoria alla Svezia, invece, due ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sonole quattro semifinaliste del torneo disu ghiaccioalle Olimpiadi invernali di. I primi hanno sconfitto gli Usa ai calci di rigore, grazie alla rete decisiva di Cehlarik, mentre il Comitato Olimpico russo ha superato per 3-1 la Danimarca grazie alle reti di Shipachyov nel primo periodo, di Nesterov nel secondo e quella di Voynov nel terzo. Ai danesi non è basto il sigillo di Nielsen nel secondo periodo. Dominionel match contro la Svizzera, vinto 5-1 grazie alle reti di Aaltonen e Lehtonen nel primo parziale, quella di Anttila nel secondo e quelle di Pakarinen e Hartikainen nel terzo. A regalare la vittoria alla, invece, due ...

