(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Con una seconda manche a tutta Clementsi è preso l'oro. Il francese che aveva cominciato la stagione con un successo in Val d'Isere ma poi era andato in crisi (a Madonna di ...

È Noel il re dello slalom, Razzoli ottavo

Con una seconda manche a tutta Clementsi è preso l'oroslalom. Il francese che aveva cominciato la stagione con un successo in Val d'Isere ma poi era andato in crisi (a Madonna di Campiglio era uscito all'ultima porta) ha ...... con 31 centesimi dal leader 3.21 -si inserisce al terzo posto a 36 centesimi da ... Giuliano Razzoli e Tommaso Sala 3.05 - Cari lettori di Sportface, benvenuti alla diretta testualeslalom ...Ancora all'asciutto gli sciatori azzurri: nello slalom speciale vinto dal francese Clement Noel, il migliore degli italiani è stato ... Oggi, 16 febbraio, si assegnano le ultime due medaglie dello ...Con Noel, Yule e Strasser momentaneamente nei primi tre posti dello slalom, anche se la seconda manche non è ancora finita, svaniscono ufficialmente le speranze azzurre di medaglia.