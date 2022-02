Lo sfogo di Giorgia Soleri: “Hanno preso di mira i miei punti deboli” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il continuo attacco degli haters mette a dura prova Giorgia Soleri. E’ assurdo, lo è sempre quando si tratta di odiatori ma Giorgia Soleri non combatte contro la sua malattia solo per se stessa. E’ anche grazie a lei se tante ragazze, tante donne stanno capendo l’origine dei loro problemi e cosa fare, come muoversi per vivere una vita il più normale possibile. Giorgia Soleri ha vissuto tutto sulla sua pelle e basterebbe già da solo tutto il dolore ma lei si fa forza, combatte ma lo sfogo è sempre più necessario perché non sono solo i commenti che tutti possono leggere ma presa di mira da un gruppo di persone la sofferenza arriva al limite. La fidanzata di Damiano dei Maneskin forse paga anche questa invidia. C’è chi mette in dubbio la sua malattia e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il continuo attacco degli haters mette a dura prova. E’ assurdo, lo è sempre quando si tratta di odiatori manon combatte contro la sua malattia solo per se stessa. E’ anche grazie a lei se tante ragazze, tante donne stanno capendo l’origine dei loro problemi e cosa fare, come muoversi per vivere una vita il più normale possibile.ha vissuto tutto sulla sua pelle e basterebbe già da solo tutto il dolore ma lei si fa forza, combatte ma loè sempre più necessario perché non sono solo i commenti che tutti possono leggere ma presa dida un gruppo di persone la sofferenza arriva al limite. La fidanzata di Damiano dei Maneskin forse paga anche questa invidia. C’è chi mette in dubbio la sua malattia e ...

