LIVE – Porto-Lazio, Sarri in conferenza stampa (DIRETTA) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tutto pronto per la conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Porto-Lazio, match di andata dell’andata dello spareggio di Europa League. L’allenatore (con un giocatore) parlerà alle 19:10 italiane (le ore 18:10 locali) dall’Estádio do Dragão per presentare la gara Porto-Lazio. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale con aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tutto pronto per ladi Maurizioalla vigilia di, match di andata dell’andata dello spareggio di Europa League. L’allenatore (con un giocatore) parlerà alle 19:10 italiane (le ore 18:10 locali) dall’Estádio do Dragão per presentare la gara. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LASportFace.

Advertising

giglionews : Il nostro sguardo sull'Argentario, live dall'imbarco dei traghetti a Porto Santo Stefano - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: LIVE TMW - Porto-Lazio, Conceiçao: 'Biancocelesti nel cuore e con Sarri cresceranno' - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Porto-Lazio, Conceiçao: 'Biancocelesti nel cuore e con Sarri cresceranno' - giglionews : Live dal Porto di #IsolaDelGiglio in collaborazione con il Circolo Nautico - giglionews : In diretta dalla spiaggia del Porto, live in collaborazione con il Circolo Nautico -