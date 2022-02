L’immunità naturale è più potente di un vaccino? No! Più rischi che benefici

Leggi su open.online

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) La pagina Facebook Politically Incurrect ha pubblicato una clip tratta da una puntata di Dimartedì, condotta da Giovanni Floris. In studio ci sono l’ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin e David Parenzo, mentre in collegamento c’è il professor Francesco Broccolo, docente di Microbiologia all’Università Milano Bicocca, il quale riporta delle affermazioni totalmente prive di fondamento sulla superiorità del, rispetto ai vaccini contro il nuovo Coronavirus. Per chi ha fretta: Francesco Broccolo, professore dell’Università Milano Bicocca ha espresso opinioni sulnon supportate da evidenze scientifiche. L’Università Milano Bicocca ha preso le distanze su Twitter dalle affermazioni del prof. Broccolo. L’idea chesia ...