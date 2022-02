L’eutanasia è veramente un tema etico così ingombrante? La Costituzione rivela la sua età (Di mercoledì 16 febbraio 2022) di Alessandro Pezzini La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum sulL’eutanasia e, come sempre, abbiamo avuto la dimostrazione di vivere in un Paese meraviglioso: un Paese che assolve Marco Cappato e costringe il Parlamento a legiferare ma il Parlamento non fa un tubo. Qualcuno allora prende iniziativa con un referendum ma questi lo bocciano perché incostituzionale, come se il quesito fosse “posso ammazzare qualcuno, se questo qualcuno mi dà l’ok?”. Ciò che viene infatti definito “omicidio del consenziente”, ovvero la possibilità di una persona gravemente inferma di scegliere di non essere mantenuta in una condizione che i sani chiamano “vita” e che per lei è un inferno, è stato bocciato perché non preserva “la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana”. E questo nonostante il milione e duecentomila firme raccolte da banchetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) di Alessandro Pezzini La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum sule, come sempre, abbiamo avuto la dimostrazione di vivere in un Paese meraviglioso: un Paese che assolve Marco Cappato e costringe il Parlamento a legiferare ma il Parlamento non fa un tubo. Qualcuno allora prende iniziativa con un referendum ma questi lo bocciano perché incostituzionale, come se il quesito fosse “posso ammazzare qualcuno, se questo qualcuno mi dà l’ok?”. Ciò che viene infatti definito “omicidio del consenziente”, ovvero la possibilità di una persona gravemente inferma di scegliere di non essere mantenuta in una condizione che i sani chiamano “vita” e che per lei è un inferno, è stato bocciato perché non preserva “la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana”. E questo nonostante il milione e duecentomila firme raccolte da banchetti ...

