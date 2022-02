Ivrea capitale italiana del Libro 2022

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’annuncio è arrivato dal ministro della Cultura Dario Franceschini:è la città che ha vinto il titolo didelbatte le altre sette città finaliste: Aliano, Barletta, Costa di Rovigo, Nola, Pistoia, Pescara e Pordenone. Il progetto presentato si ispirava al ‘Movimento Comunità’ fondato dall’imprenditore Adriano Olivetti. Un partito, di orientamento federalista, socialista e liberaldemocratico, con cui Olivetti fu prima sindaco die poi parlamentare. “Tra le altre proposte, tutte di notevole qualità e meritevoli di attenzione – è scritto nella motivazione del riconoscimento – la candidatura disi segnala per la capacità di mettere in rete le molteplici energie del territorio, di aprirsi alla ...

dariofrance : La Capitale italiana del Libro 2022 è #Ivrea!

16.10italiana del Libro 2022 E'laItaliana del Libro 2022. Lo ha comunicato il ministro, Franceschini, in diretta live sul sito del ministero. In lizza c'erano anche Aliano (...... a trionfare è stata la piemontese. Il Comune di Pordenone ha partecipato alla cerimonia con ... "Ladel Libro è un meccanismo virtuoso che crescerà anno per anno come ladella ...Domani pomeriggio si saprà se Ivrea la spunterà su altre sette città italiane candidate a capitale del libro 2022. I sindaci di Ivrea, Aliano, Barletta, Costa di Rovigo, Nola, Pistoia, Pescara, ...Ivrea è la Capitale italiana del libro 2022. L’annuncio è stato dato oggi pomeriggio dal Ministro della cultura Dario Franceschini in diretta streaming, su indicazione della Commissione composta da ...