Il Senato vota per salvare Giovanardi dal processo. "Insindacabili le pressioni per aziende vicine a cosche". No di M5s-Pd-Leu: "Non sono condotte da senatore" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'asse centrodestra-Italia viva in Senato si compatta per salvare Carlo Giovanardi dalla sentenza. L'Aula ha infatti votato a favore dell'Insindacabilità dell'ex parlamentare nell'ambito del procedimento aperto dal Tribunale di Modena nel 2020 sul cosiddetto caso White List con 113 voti favorevoli, 90 contrari e 8 astenuti. Hanno invece votato contro Pd, LeU e M5s. L'assemblea ha dunque accolto la proposta della Giunta per le immunità parlamentari che chiedeva di considerare le dichiarazioni del Senatore opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare, che ricadono nell'ipotesi dell'articolo 68 primo comma della Costituzione. Il caso – Il tribunale di Modena il 17 novembre 2020 ha chiesto il giudizio immediato per l'ex parlamentare: era accusato di ...

