Ida Platano derubata mentre si trovava nelle strade di Verona con il figlio: la sua reazione è sconvolgente (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non c’è proprio pace per Ida Platano, la dama del trono over del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. mentre si trovava a Verona per godersi un weekend in compagnia del figlio Samuele, la donna è stata derubata in strada e soltanto il suo sangue freddo le hanno consentito di risolvere al meglio la strana vicenda. Dopo qualche giorno, in cui probabilmente ha preferito prendersi del tempo per sé e il figlio, è tornata sui social per raccontare tutti i dettagli della storia. Ida Platano vittima di un furto in strada, il racconto della dama Dopo un fine settimana un po’ silenzioso per la dama del trono over, solitamente sempre molto attiva sui social, Ida Platano è tornata dai suoi fan per raccontare un terribile ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non c’è proprio pace per Ida, la dama del trono over del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne.siper godersi un weekend in compagnia delSamuele, la donna è statain strada e soltanto il suo sangue freddo le hanno consentito di risolvere al meglio la strana vicenda. Dopo qualche giorno, in cui probabilmente ha preferito prendersi del tempo per sé e il, è tornata sui social per raccontare tutti i dettagli della storia. Idavittima di un furto in strada, il racconto della dama Dopo un fine settimana un po’ silenzioso per la dama del trono over, solitamente sempre molto attiva sui social, Idaè tornata dai suoi fan per raccontare un terribile ...

