Doping | il belga Aerts | stella del cross | positivo a un farmaco contro il cancro al seno!

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) La storia non fa proprio ridere, perché la sostanza che hanno trovato nel corpo di un corridore è un salvavita: uno di quei farmaci alle quali le persone si affidano per combattere il, tra l'...

Ultime Notizie dalla rete : Doping belga

La Gazzetta dello Sport

Chi è Questa sostanza è stata trovata nelle urine del ciclocrossistaToon Aerts, 28 anni, che ... Io sono sempre stato contro ile mi considero un atleta esemplare, lo sono sempre stato'.... Il resto del mondo, sulla carta, lotta per il quarto posto, anche se laHendrickx e le ...delle coppie di danza - Il CAS ammette Kamila Valieva alla gara femminile nonostante il caso- La ...Il ciclocrossista belga Toon Aerts, tre volte sul podio negli ultimi quattro ... Sono sempre stato contrario ad ogni forma di doping, chi mi conosce lo sa". Si prospetta una lunga battaglia per ...