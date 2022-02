Belen a Le Iene | spunta il retroscena | parla un noto collega

Advertising

DietrolaNotizia : Le Iene: il primo servizio di Joe Bastianich. L’esperimento del vino armonizzato con Peppe Vessicchio… - infoitcultura : Le Iene, Belen Rodriguez: “Gli hater sono come le varianti del Covid' - tuttopuntotv : Le Iene puntata puntata 16 Febbraio: Rkomi, Beppe Vessicchio e tutti i servizi #LeIene #belenrodriguezrodriguez… - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: spettacolo le divine Belen e Valeria Marini a Le Iene ??????????????? - milanomagazine : 'Le Iene', nuovo appuntamento mercoledì 16 febbraio: il debutto come inviato di Joe Bastianich. Domani, mercoledì… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Iene

...ad alcune domande de Le, spiegando che il motivo della loro frequentazione sarebbe riconducibile al figlio Santiago. A tornare sull'argomento è stata però adesso anche la Rodriguez....Un nuovo momento di rinascita perRodriguez con la conduzione de Lecon Teo Mammucari con cui ha lavorato anche per "Scherzi a parte" e "Tu si que vales" . Chesia in evoluzione non è un mistero e la donna non lo ...Belen Rodriguez a Le Iene grazie a Teo Mammucari? É stato il conduttore a consigliarla alla produzione dopo gli anni a Tu si que vales. Ecco cosa è accaduto Nella versione 2022 de Le Iene i fan si ...Il 57enne è tornato al timone dello show in coppia con la showgirl argentina 37enne In passato l’aveva già condotto insieme a Ilary Blasi: ‘Logico sia più esperta’ Teo Mammucari è tornato al timone de ...