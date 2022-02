Alessandria-Lecce | le formazioni ufficiali | torna Gendrey | Listowski al posto di Strefezza

Advertising

SalentoSport : #alessandrialecce: Ecco le formazioni ufficiali! Segui la gara e assegna i voti ai calciatori… - SoloLecceIT : Qui Alessandria-Lecce: formazioni ufficiali, tabellino, azioni, 'TUTTO LIVE' - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #SerieB: tra pochi minuti in campo Alessandria-Lecce, la diretta live munito per minuto - SerieBTurkiye : ?? ILK 11'LER: ?? ALESSANDRIA | Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Gori, Ba, Lunetta; Chiarello, F… - sportface2016 : #AlessandriaLecce, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandria Lecce

Commenta per primo Si chiude oggi la 23esima giornata di Serie B: ilcerca adi punti necessari per scavalcare la Cremonese in testa alla classifica, il Benevento di bomber Lapadula ospita l'Ascoli . In zona playoff impegnate anche il Brescia a ...Nel dettaglio, scopriamo che si tratta di, Benevento Ascoli , Crotone Brescia e Frosinone Como : dunque un mercoledì davvero interessante, perché la metà di queste otto squadre ...ALESSANDRIA (3-4-2-1): Pisseri ... Kolaj. Allenatore: M. Longo. LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Calabresi, Gallo; Helgaso, Hjulmand, Gargiulo; Di Mariano, Coda, Listkowski. A disposizione: ...Superato dalla Cremonese, raggiunto dal Pisa e a un soffio da Monza e Brescia. Il tour de force del Lecce fa tappa ad Alessandria, nella seconda gara di un percorso di sette sfide da disputare tutte d ...