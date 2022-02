Ucraina, Putin a Scholz: «Mai la Nato ai nostri confini». Il Cremlino ritira alcune truppe (Di martedì 15 febbraio 2022) alcune delle forze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontiera Ucraina stanno rientrando alle loro basi. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca Leggi su ilsole24ore (Di martedì 15 febbraio 2022)delle forze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontierastanno rientrando alle loro basi. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca

Advertising

MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Putin ci scherza pure: 'Gli americani hanno detto a che ora inizia la guerra?' #15febbraio #putin… - riotta : Il ritiro di qualche reparto russo dal confine #Ucraina raffredda la crisi ma, occhio, il Parlamento chiede ora a… - EnricoLetta : A Putin dico; sciolga il cappio attorno all’ #Ucraina. Non poteva essere più chiaro #Steinmeier nel suo discorso da… - Marc852835993 : RT @tempoweb: Ucraina, la mossa a sorpresa di Putin: via i carri armati dal confine. Cosa succede adesso - MattiaGallo17 : RT @putino: Putin ha poi ripetuto la sua posizione secondo cui alla Russia è stato promesso 30 anni fa che la NATO non si sarebbe espansa.… -