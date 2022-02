Stop al Green Pass, c’è la data? Cambia tutto per l’Italia (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Green Pass è pronto ad essere messo da parte. A comunicarlo è stato il sottosegretario della Salute. Ecco quando diremo addio. l’Italia è pronta ad entrare presto in una nuova fase. Potrebbe esserci uno Stop definitivo al certificato verde. Una notizia data dal sottosegretario alla salute Andrea Costa. Vediamo la data in cui è previsto l’addio e cosa ci dobbiamo aspettare. European Green Pass. International certificate of vaccination.In questi giorni la politica italiana sta discutendo in merito alle nuove norme per contenere l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese da marzo 2020. Negli ultimi mesi si è parlato tanto del Green Pass, dove l’esecutivo italiano lo ha messo obbligatorio ... Leggi su chenews (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilè pronto ad essere messo da parte. A comunicarlo è stato il sottosegretario della Salute. Ecco quando diremo addio.è pronta ad entrare presto in una nuova fase. Potrebbe esserci unodefinitivo al certificato verde. Una notiziadal sottosegretario alla salute Andrea Costa. Vediamo lain cui è previsto l’addio e cosa ci dobbiamo aspettare. European. International certificate of vaccination.In questi giorni la politica italiana sta discutendo in merito alle nuove norme per contenere l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese da marzo 2020. Negli ultimi mesi si è parlato tanto del, dove l’esecutivo italiano lo ha messo obbligatorio ...

