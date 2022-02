Sofia Goggia, il chirurgo: "Ecco come l'abbiamo rimessa in pista a tempo record" (Di martedì 15 febbraio 2022) come ha fatto Sofia Goggia a riprendersi a tempo di record dal rovinoso infortunio di Cortina, per poi arrivare a conquistare la medaglia alle Olimpiadi invernali di Pechino ? Prodigi della medicina ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022)ha fattoa riprendersi adidal rovinoso infortunio di Cortina, per poi arrivare a conquistare la medaglia alle Olimpiadi invernali di Pechino ? Prodigi della medicina ...

Advertising

Coninews : ? SOFIA E NADIA DA SOGNOOOO ? La discesa olimpica di #Beijing2022 si tinge d'azzurro con l'ARGENTO ?? di Sofia… - ItaliaTeam_it : ????????, ????????????. ?? Prova MAIUSCOLA, Sofia Goggia è ancora sul podio olimpico! #ItaliaTeam | #Beijing2022 |… - Eurosport_IT : In questa discesa c'è una lezione di vita. In questo argento c'è lo sport. Sono immagini che 23 giorni fa non avre… - FabrizioSigolo : RT @matteorenzi: Quella di Sofia Goggia è stata comunque una impresa strepitosa. Un argento che dopo l’infortunio di venti giorni fa vale p… - ElenFlowerPower : RT @Eurosport_IT: In questa discesa c'è una lezione di vita. In questo argento c'è lo sport. Sono immagini che 23 giorni fa non avremmo ma… -