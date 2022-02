Sardara a tutto campo

(Di martedì 15 febbraio 2022) ... ma gli è rimasto particolarmente in mente un episodio della finale 2017 contro Milano a Rimini: "Mi ricordo delle maglie rosa per i 100 anni della Gazzetta dello Sport ma anche un siparietto molto ...

Advertising

francescogonnos : @marilisa06 Peccato che il pranzo di Sardara sia stato interrotto, altrimenti avrebbeto risolto tutto in quella situazione -

Ultime Notizie dalla rete : Sardara tutto

Tiscali.it

... lì abbiamo ottenuto i risultati migliori, le aspettative sono sempre state un boomerang per la squadra, i tifosi equello che ci circonda"2014. JPG Il capo redattore dello sport della ......solo rappresentare una squadra ma un popolo intero" "Ringrazio sentitamente il presidente...sportivi e con una gestione oculata e all'avanguardia ha conquistato tanta credibilità inil ...Il presidente della Dinamo, Stefano Sardara in diretta su Dinamo Tv ... in Sardegna a novembre per sostituire coach Demis Cavina e ha subito conquistato tutto l’ambiente, centrando anche ...Ringrazio sentitamente il presidente Sardara per questo attestato di stima e di fiducia ... una gestione oculata e all’avanguardia ha conquistato tanta credibilità in tutto il movimento internazionale ...