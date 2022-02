Non solo il Napoli, un’altra squadra di Serie A vuole Januzaj (Di martedì 15 febbraio 2022) Non c’è solo il Napoli su Adnan Januzaj. L’attaccante belga ha un contratto con la Real Sociedad in scadenza la prossima estate e in virtù delle sue ottime prestazioni negli ultimi due anni, mezza Europa lo ha messo nel mirino. Mancino che gioca da ala sinistra, ma può essere utilizzato anche sulla corsia opposta, Januzaj è oggi uno dei migliori calciatori tra quelli in scadenza di contratto. In Italia, oltre il Napoli, lo segue con molto interesse l’Atalanta. Lo riporta tuttomercatoweb.com. FOTO: Imago – Januzaj Calciomercato Napoli Januzaj, ruolo e caratteristiche Adnan Januzaj nasce come ala destra, ma può giocare anche a sinistra o come trequartista. Il calciatore attualmente milita nella Real Sociedad, con cui questa ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 15 febbraio 2022) Non c’èilsu Adnan. L’attaccante belga ha un contratto con la Real Sociedad in scadenza la prossima estate e in virtù delle sue ottime prestazioni negli ultimi due anni, mezza Europa lo ha messo nel mirino. Mancino che gioca da ala sinistra, ma può essere utilizzato anche sulla corsia opposta,è oggi uno dei migliori calciatori tra quelli in scadenza di contratto. In Italia, oltre il, lo segue con molto interesse l’Atalanta. Lo riporta tuttomercatoweb.com. FOTO: Imago –Calciomercato, ruolo e caratteristiche Adnannasce come ala destra, ma può giocare anche a sinistra o come trequartista. Il calciatore attualmente milita nella Real Sociedad, con cui questa ...

