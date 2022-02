Meteo:ancora neve e maltempo,da giovedì torna alta pressione (Di martedì 15 febbraio 2022) E' arrivata la neve di San Valentino e anche tanta pioggia sul nordovest, poi tornerà l'alta pressione. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, Meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che ricorda come in Italia "la stagione invernale sia stata con una temperatura superiore di 0.5°C rispetto alla media, e il mese di gennaio uno dei più secchi degli ultimi decenni con un deficit ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) E' arrivata ladi San Valentino e anche tanta pioggia sul nordovest, poi tornerà l'. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, che ricorda come in Italia "la stagione invernale sia stata con una temperatura superiore di 0.5°C rispetto alla media, e il mese di gennaio uno dei più secchi degli ultimi decenni con un deficit ...

Maltempo, colpo di coda dell'inverno: pioggia e freddo in Friuli Venezia Giulia UDINE. Peggiorano le condizioni meteo in Friuli Venezia Giulia, a causa di un fronte freddo atlantico che interesserà la regione ... da ovest nei bassi strati ancora umide, mentre da giovedì rimonterà l'...

Lorica: ancora chiusi gli impianti sciistici, Pignataro "a rischio l'economia locale" LORICA (CS) – Sono ancora chiusi gli impianti sciistici di Lorica ... della Procura della repubblica di Cosenza che ha aperto una indagine ma che al stesso tempo necessita di una soluzione nel più ...

Meteo:ancora neve e maltempo,da giovedì torna alta pressione Al sud: residuo maltempo su Puglia, Calabria e Sicilia. Giovedì 17. Al nord: bel tempo salvo nebbie in pianura. Al centro: giornata soleggiata e più calda. Al sud: in prevalenza sereno o poco nuvoloso ...

