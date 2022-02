L’impresa di Sofia: «Podio di argento vivo, dedica a me e a chi mi ha preso per mano» (Di martedì 15 febbraio 2022) «È ancora una medaglia, una grande medaglia, d’argento vivo. La metterò accanto a quella d’oro di PyeongChang - ha spiegato la Goggia -. È una favola a cui ho saputo credere. Avrei firmato per questo risultato. Incredibile per le condizioni degli ultimi 20 giorni». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 15 febbraio 2022) «È ancora una medaglia, una grande medaglia, d’. La metterò accanto a quella d’oro di PyeongChang - ha spiegato la Goggia -. È una favola a cui ho saputo credere. Avrei firmato per questo risultato. Incredibile per le condizioni degli ultimi 20 giorni».

matteorenzi : Quella di Sofia Goggia è stata comunque una impresa strepitosa. Un argento che dopo l’infortunio di venti giorni fa… - LiaCapizzi : Sofia, ma cosa hai fatto? P-a-z-z-e-s-c-a L' ARGENTO della Goggia è un'impresa dannatamente emozionante. A 23 gio… - SkyTG24 : Nella discesa libera femminile di sci alpino arrivano altre due medaglie azzurre: argento per Sofia #Goggia che fa… - alexHerBol : RT @GiorgiaMeloni: Appena 20 giorni fa l’infortunio al ginocchio che mise in dubbio la sua partecipazione alle Olimpiadi. Sofia #Goggia non… - Dome689 : RT @webecodibergamo: L’impresa di Sofia: «Podio di argento vivo, dedica a me e a chi mi ha preso per mano» -