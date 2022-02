Il vittimismo di Lucio Malan che farfuglia di vaccini | sangue e trasfusioni ad Agorà | VIDEO

(Di martedì 15 febbraio 2022) Figuraccia di fronte allo studio e ai telespettatori diper, senatore di Fratelli d’Italia che nella puntata di questa mattina, oltre che virologo, ha provato ad improvvisarsi anche ematologo. Dopo aver litigato con la giornalista Claudia Fusani, colpevole – secondo il parlamentare – di averlo interrotto, la conduttrice Luisella Costamagna gli ha concesso finalmente la parola. Occasione che lui ha sfruttato per fare un collegamento totalmente antiscientifico che ha fatto sobbalzare tutti i presenti: “Mi danno del bugiardo, quando interrompono hanno ragione loro, quando interrompiamo noi siamo brutti e cattivi. Stavo dicendo, questo Green Pass che impedisce alle persone di lavorare per le loro scelte mediche è talmente razionale che tutte queste persone non possono salire sull’autobus, sul treno, entrare in un negozio, ...

