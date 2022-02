I Massive Attack tornano in Italia per tre concerti (Di martedì 15 febbraio 2022) L’ultima volta che Robert Del Naja e Grant Marshall si esibirono nel nostro Paese fu nel 2019. I Massive Attack, a distanza di tre anni dall’ultimo concerto in Italia, tornano nel nostro Paese per tre date il prossimo giugno. La band si esibirà il 21 giugno a Roma, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, e il 22 giugno al Milano Summer Festival All’Ippodromo Snai San Siro. Infine saliranno sul palco del Ferrara Summer Festival, in Piazza Trento e Trieste, il 24 giugno. Massive Attack, concerti: Biglietti disponibili da giovedì 17 febbraio e in vendita generale dal 18 febbraio I biglietti per le tre date live del gruppo, formato da Robert Del Naja e Grant Marshall, saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation a partire dalle 11 di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) L’ultima volta che Robert Del Naja e Grant Marshall si esibirono nel nostro Paese fu nel 2019. I, a distanza di tre anni dall’ultimo concerto innel nostro Paese per tre date il prossimo giugno. La band si esibirà il 21 giugno a Roma, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, e il 22 giugno al Milano Summer Festival All’Ippodromo Snai San Siro. Infine saliranno sul palco del Ferrara Summer Festival, in Piazza Trento e Trieste, il 24 giugno.: Biglietti disponibili da giovedì 17 febbraio e in vendita generale dal 18 febbraio I biglietti per le tre date live del gruppo, formato da Robert Del Naja e Grant Marshall, saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation a partire dalle 11 di ...

