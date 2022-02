Elisabetta Canalis, ecco quanto è stata pagata per gli spot sulla Liguria (Di martedì 15 febbraio 2022) Giovanni Toti ha rivelato quanto è stata pagata Elisabetta Canalis per i 2 spot sulla Liguria: il primo è andato in onda durante Sanremo 2022. Elisabetta Canalis per gli spot sulla Liguria è stata pagata 100mila euro: a rivelarlo è stato il governatore della regione Giovanni Toti. La showgirl sarda ha girato due spot come testimonial della regione, il primo è andato in onda nel corso di Sanremo 2022, suscitando numerose perplessità. Non si fermano le polemiche sullo spot 'La mia Liguria', trasmesso durante la kermesse canora e visto, come riportato dal governatore Giovanni Toti, da una ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 febbraio 2022) Giovanni Toti ha rivelatoper i 2: il primo è andato in onda durante Sanremo 2022.per gli100mila euro: a rivelarlo è stato il governatore della regione Giovanni Toti. La showgirl sarda ha girato duecome testimonial della regione, il primo è andato in onda nel corso di Sanremo 2022, suscitando numerose perplessità. Non si fermano le polemiche sullo'La mia', trasmesso durante la kermesse canora e visto, come riportato dal governatore Giovanni Toti, da una ...

SPYit_official : #ElisabettaCanalis presa di mira per lo spot 'La Mia Liguria'. Pagata 100 mila€ per girare un video a distanza e i… - MICHELECAPUTO10 : Elisabetta Canalis, la showgirl sarda “pagata 100.000 euro per lo spot ‘La mia Liguria’” Che vergogna la Regione Li… - matteomancini83 : RT @Mattiabuonocore: 100.000 euro alla sarda, trapiantata a Los Angels, Canalis per parlare della sua Liguria - redazionerumors : Elisabetta Canalis, riscoppia la polemica: ecco quanto è stata pagata per lo spot sulla Liguria #ElisabettaCanalis - moneypuntoit : ?? Quanto ha guadagnato Elisabetta Canalis grazie a Sanremo ?? -