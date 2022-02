Covid e pensioni, i 'risparmi' dell'Inps per oltre 1,1 miliardi di euro (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Covid ha influenzato e non poco, anche le pensioni e i risparmi sulle erogazioni delle stesse, a causa dell'alta mortalità tra gli over 65, come rende noto Tgcom24 . Covid e pensioni, ecco i 'risparmi' dell'Inps Molti decessi tra gli over 65 , e questo, del Covid, lo sapevamo già, ma ciò che dovevamo ancora certificare è il suo riflesso sulle pensioni. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilha influenzato e non poco, anche lee isulle erogazionie stesse, a causa'alta mortalità tra gli over 65, come rende noto Tgcom24 ., ecco i 'Molti decessi tra gli over 65 , e questo, del, lo sapevamo già, ma ciò che dovevamo ancora certificare è il suo riflesso sulle. ...

