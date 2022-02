Advertising

Pall_Gonfiato : Chirico attacca: 'Guardano solo gli errori a favore della Juve. Ma il rosso non dato ad Hateboer?' - Ale_De_Chirico : Sala è nervoso e attacca una giornalista -

Ultime Notizie dalla rete : Chirico attacca

Il Pallone Gonfiato

Parere opposto delle opposizioni con il capogruppo di FI, Alessandro De, che: 'Area C è inutile, servono dei correttivi, come l'ingresso gratuito per i residenti'."Non si è riusciti a immaginare null'altro che l'ennesimo progetto di finanza",il primo cittadino CAMPOBASSO. Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, "a nome della ...Fabio De", ...di Marcello Chirico. Dopo questo pari con l'Atalanta, a qualcuno uscirà dalla testa il concetto dello scudetto. Davamo per scontata una vittoria questa sera, vista le condizioni della Dea di questa ...Juventus, McKennie nel mirino: c’è l’attacco. “McKennie ha preso una traversa, ma ha sbagliato 54 passaggi. (Calciomercatonews.com) Al termine della partita contro gli emiliani, il tecnico bianconero ...