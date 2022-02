Basket, Piero Bucchi rinnova con la Dinamo Sassari fino al 2025 (Di martedì 15 febbraio 2022) Continua il progetto in ottica futura per la Dinamo Sassari sotto la guida, in panchina, di coach Piero Bucchi. Il tecnico di Sassari ha prolungato ufficialmente il suo contratto fino al 30 giugno 2025. Dopo il rinnovo di Stefano Gentile poco meno di un mese fa, un altro importante prolungamento del contratto testimonia la volontà della Dinamo Sassari di costruire una solida base per il futuro. Lo ha affermato lo stesso presidente di Sassari Stefano Sardara ai microfoni di Dinamo Tv, annunciando il rinnovo di Bucchi: “Abbiamo sempre fatto progetti triennali, con Bucchi c’è la consapevolezza di avere come guida una persona di grande professionalità e serietà. Non appena ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Continua il progetto in ottica futura per lasotto la guida, in panchina, di coach. Il tecnico diha prolungato ufficialmente il suo contrattoal 30 giugno. Dopo il rinnovo di Stefano Gentile poco meno di un mese fa, un altro importante prolungamento del contratto testimonia la volontà delladi costruire una solida base per il futuro. Lo ha affermato lo stesso presidente diStefano Sardara ai microfoni diTv, annunciando il rinnovo di: “Abbiamo sempre fatto progetti triennali, conc’è la consapevolezza di avere come guida una persona di grande professionalità e serietà. Non appena ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Piero Progetto Bucchi Felicissimo coach Piero Bucchi, che in carriera ha sempre sposato le sfide, i progetti, le motivazioni di un club e con la Dinamo è stato subito amore. "Allenare qui non significa solo rappresentare ...

Basket: Sassari; tutti negativi, pronti per Final eight Proprio la loro voglia di partecipare sopperirà a qualche mancanza che in questo momento abbiamo visto che veniamo fuori da una settimana di covid", spiega il coach Piero Bucchi nella conferenza ...

Basket, Piero Bucchi rinnova con la Dinamo Sassari fino al 2025

La Dinamo “blinda” coach Bucchi fino al 2025, e presenta la maglia “speciale” in omaggio all’Isola Una presentazione e un annuncio questa mattina nella Club House Dinamo. La sorpresa è il prolungamento del contratto di coach Piero Bucchi sino al 2025. Il presidente Stefano Sardara ha detto: “Di ...

