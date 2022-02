Ufficiale | ricorso respinto | Bologna-Inter si deve giocare

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Non solo la decisione su Udinese-Salernitana. La Corte d’appello sportiva della FIGC haanche ildell’in merito alla partita non disputata con ildell’Epifania. Il match si dovrà quindi disputare e ai felsinei non sarà assegnata la sconfitta a tavolino per 3-0. IN AGGIORNAMENTO IMPORTANTE: In qualità di Affiliato Amazon, Calcio L'articolo

Nonostante i rossoblù fossero stati bloccati dall'Ausl per via di un elevato numero di positivi al Covid in rosa, l'Inter – che si era presentata regolarmente al Dall'Ara – ha deciso di fare ricorso ...Bologna-Inter non si è disputata lo scorso 6 gennaio perché l'Asl bolognese bloccò la squadra di Mihajlovic per il rischio di un focolaio Covid E' arrivato il verdetto della Corte sportiva d'Appello ...