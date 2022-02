Sgarbi contro Michele Bravi | “È tutto femmina” | ma l’artista non gliela fa passare

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Vittorioha commentato l’esibizione dia Sanremo 2022, “È”, dice lui. Ma il cantante non si fa mortificare, e sui social risponde. Il parlamentare e critico d’arte è stato ospite nella trasmissione Dedicato di Rai 1, e non si è fatto scrupoli a dire la sua a proposito dell’esibizione dial Festival di Sanremo 2022. Dal video (che vi linkiamo qui sotto) non si vede altro che una conversazione tra dinosauri., di fatto, usa queste esatte parole: «C’era quell’altro che cantava una canzone di Battisti, che si chiama. E cantava rivolgendosi a una donna come se fosse un maschio. La canzone è fatta da Battisti per una donna e lui ...