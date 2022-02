Renzo Piano lavora gratis per la Rai

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Paolo Petrecca: «Lo studio di Rainews griffato» Libero, pagina 18, di Francesco Specchia. Quando, archistar planetaria dedito al culto del sussurro e dei toni bassi, ha dichiarato davanti a un piatto di bucatini a pranzo con l’ad Rai Carlo Fuortes, di essere un «cosmopolita non un apolide che usa come trait d’union informativo con l’Italia Rainews24» (cioè che s’informa solo attraverso il canale all news della tv di Stato); be’, a Paolo Petrecca è quasi venuto un coccolone. Solitamente understatement nella sua fama di uomo-macchina – sebbene sia di battuta pronta e insegni all’università – Petrecca è da poco direttore di Rainews24 e dell’intero sito Rai; e, da centromediano metodista, non è abituato ai complimenti. Sicché quando, appunto, ha espresso il desiderio di ridisegnare lo studio del ...