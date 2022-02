Qualifica Sprint, si cambia: si chiamerà Sprint, punti ai primi 8, pole il venerdì (Di lunedì 14 febbraio 2022) cambia la Qualifica Sprint della Formula 1: si chiamerà Sprint, assegnerà punti ai primi 8 piloti dell'ordine d'arrivo (non più solo ai primi 3), ma la pole sarà definita dalle qualifiche che si ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 14 febbraio 2022)ladella Formula 1: si, assegneràai8 piloti dell'ordine d'arrivo (non più solo ai3), ma lasarà definita dalle qualifiche che si ...

Advertising

OdeonZ__ : Qualifica Sprint, si cambia: si chiamerà Sprint, punti ai primi 8, pole il venerdì - Gazzetta_it : Qualifica Sprint, si cambia: si chiamerà Sprint, punti ai primi 8 ma la pole è il venerdì - MartinaC1203 : RT @underoostom: quindi se ho capito bene non si fanno più i pt solo ai primi 3 della sprint, mentre ora ai primi 8. chi arriva prima avrà… - Milly_Sunshine : Nelle gare con sprint qualifying il giorno precedente, la pole verrà statisticamente attribuita non a chi parte dal… - underoostom : quindi se ho capito bene non si fanno più i pt solo ai primi 3 della sprint, mentre ora ai primi 8. chi arriva prim… -