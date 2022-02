Pechino 2022 | hockey su ghiaccio | Canada in finale | battuta nettamente la Svizzera

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ilè innel torneo disufemminile alle Olimpiadidi. La formazione nordamericana ha infatti battuto per 10-3 lain una sfida senza storia, a partire dal primo tempo finito 5-1. L’unica a segnare almeno due reti tra le canadesi è Marie-Philip Poulin, che come l’elvetica Lara Stadler marca il tabellino per due volte. Solamente il secondo tempo è leggermente più equilibrato, seppur vinto per 3-2 dalprima del definitivo 2-0 nell’ultima frazione. Ora si attende di sapere l’avversaria per l’oro che uscirà dalla sfida imminente tra Usa e Finlandia. SportFace.

