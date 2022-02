Advertising

repubblica : Omicidio Attanasio, indagati due funzionari Onu. Procura: 'Mentirono su missione'. La moglie: 'Senza errori sarebbe… - ultimenotizie : Un 47enne è stato ucciso in strada con diversi colpi d'arma da fuoco: l'omicidio, un vero è proprio agguato, è avve… - qnazionale : Roma, omicidio ad Acilia: 47enne incensurato ucciso mentre usciva di casa - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Omicidio a Roma: vittima aveva 47 anni, è stato agguato Usciva di casa ad Acilia, l'uomo sarebb… - infoitinterno : Omicidio Roma, uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco ad Acilia -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Roma

Sarebbe stato centrato da diversi colpi d'arma da fuoco il 47enne ucciso stamattina in strada ad Acilia, nel quadrante sud di, mentre usciva di casa. Inutili i soccorsi del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Secondo quanto si apprende, la vittima è Paolo Corelli e sembra fosse incensurato. Sulla vicenda in ...all'alba ad Intorno alle 5 del mattino in via Alberto Galli, angolo via Morelli, un uomo è stato ucciso con 5 colpi di pistola. Chi è la vittima La vittima è Paolo Corelli , 47 anni, e sembra ...(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Sarebbe stato centrato da diversi colpi d'arma da fuoco il 47enne ucciso stamattina in strada ad Acilia, nel quadrante sud di Roma, mentre usciva di casa. Inutili i soccorsi ...alle porte di Roma. Secondo quanto riporta l’Ansa, il cadavere è stato ritrovato per strada. Al momento non è ancora chiara la dinamica, ma si dà per certo che si sia trattato di omicidio.