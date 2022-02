Lista Raggi, De Santis: Pnrr grande occasione, non sprecarla (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – “L’imminente scadenza di alcuni progetti legati alle risorse del Pnrr sta mettendo a nudo tutte le pecche organizzative e la speculazione a buon mercato a cui gli attuali amministratori facevano tristemente ricorso per criticare una gestione, quella di Virginia Raggi, che ha avuto il merito di riavviare i concorsi e rimettere in moto una macchina amministrativa abbandonata da almeno dieci anni.” “Da parte nostra ci sarà la massima collaborazione affinché le ingenti risorse del Pnrr non vadano sprecate, ma è bene che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Alle tante, troppe chiacchiere di questi anni seguano adesso i fatti.” “Roma non può permettersi di ‘bucare’ un appuntamento, quello del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, di importanza vitale per lo sviluppo futuro della nostra città”. Così in un comunicato il ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – “L’imminente scadenza di alcuni progetti legati alle risorse delsta mettendo a nudo tutte le pecche organizzative e la speculazione a buon mercato a cui gli attuali amministratori facevano tristemente ricorso per criticare una gestione, quella di Virginia, che ha avuto il merito di riavviare i concorsi e rimettere in moto una macchina amministrativa abbandonata da almeno dieci anni.” “Da parte nostra ci sarà la massima collaborazione affinché le ingenti risorse delnon vadano sprecate, ma è bene che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Alle tante, troppe chiacchiere di questi anni seguano adesso i fatti.” “Roma non può permettersi di ‘bucare’ un appuntamento, quello del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, di importanza vitale per lo sviluppo futuro della nostra città”. Così in un comunicato il ...

LavoroLazio_com : Lista Civica Raggi, Ecologia ed Innovazione: “Il patrimonio residenziale di Roma Capitale in mano al racket delle c… - Sperlonga_News : #Sperlonga pochi mesi fa ha deciso di non cambiare confermando #Cusani. La lista Viola piena di ex alleati del sind… - lapalisse6 : @SOLCALIENTE2 p.s. non abbiamo il 2%, mai abbiamo sostenuto una lista se non quella 5 stelle quando a roma fu elett… - IzzoEdo : @sbruffino Sono finito nella lista di proscrizione di Di Maio quando scrivevo pezzi sulla sindaca Raggi indagata. N… -