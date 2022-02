Gazidis: 'Il dominio della Juve non è salutare per il calcio italiano. Theo esempio di un talento mondiale cresciuto nel Milan e sul futuro...' (Di lunedì 14 febbraio 2022) L'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha rilasciato un'intervista al prestigioso magazine Forbes, nel quale ha illustrato... Leggi su calciomercato (Di lunedì 14 febbraio 2022) L'amministratore delegato delIvanha rilasciato un'intervista al prestigioso magazine Forbes, nel quale ha illustrato...

Advertising

CRISTIA17178516 : RT @cmdotcom: #Gazidis: 'Il dominio della #Juve non è salutare per il calcio italiano. #TheoHernandez esempio di un talento mondiale cresci… - sportli26181512 : Gazidis: 'Il dominio della Juve non è salutare per il calcio italiano. Theo esempio di un talento mondiale cresciut… - cmdotcom : #Gazidis: 'Il dominio della #Juve non è salutare per il calcio italiano. #TheoHernandez esempio di un talento mondi… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuveVerona #SerieA #Milan, Gazidis sul dominio della Juventus: “Non va bene per la… - adriano69bis : RT @junews24com: Gazidis: «Il dominio della Juve ha fatto male alla Serie A» - -