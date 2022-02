Forlì 4 | tocca a Napolitano e Caruso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Forlì tocca

FIT

... ma la Libertas è caldissima da tre eil +9 sul 50 - 41. Due liberi di Capucci fissano il ... a trarne maggior vantaggio è ovviamenteche può permettersi di non avere fretta. A metà quarto ...Al 25 ilbatte il primo corner della partita: Ronchidi testa e Longo di controbalzo spedisce la sfera in rete. 3 - 1. Al 35 il cross teso di Rrapaj percorre tutta l'area, Gkertsos non ...