Covid: in Campania incidenza stabile, 18 morti in 48 ore (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 3.035 i nuovi positivi al Covid in Campania su 24.647 test esaminati. Il tasso di incidenza resta stabile, al 12,31% (ieri 12,14). Il bollettino dell'Unità di crisi segnala 18 vittime nelle ultime 48 ore, più altre 11 risalenti ai giorni precedenti e registrate in ritardo. Migliora la situazione negli ospedali: i posti letto occupati in terapia intensiva scendono a 73 (-2), quelli in degenza a quota 1.213 (-19). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

