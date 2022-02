Champions League in TV: programma, orari e dove vederla (Di lunedì 14 febbraio 2022) Champions League in TV: ecco il palinsesto completo dell’andata degli ottavi di finale e dove vedere le partite La Champions League 2021/22 vivrà ora la fase ad eliminazione diretta. Impegnate negli ottavi di finale anche le due italiane superstiti, Inter e Juventus. Champions League in TV: Per la stagione 2021/22 Sky trasmetterà 121 gare su 137 totali, mentre 16 saranno trasmesse in esclusiva su Amazon Prime Video. In chiaro, infine, Mediaset trasmetterà 17 gare in onda su Canale 5 e Infinity, e in streaming sulla nuova piattaforma Infinity + altre 104 gare. Ecco dunque il calendario delle partite di andata degli ottavi di finale di Champions League e dove vederle in diretta TV. Vuoi ricevere gratis le nostre ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022)in TV: ecco il palinsesto completo dell’andata degli ottavi di finale evedere le partite La2021/22 vivrà ora la fase ad eliminazione diretta. Impegnate negli ottavi di finale anche le due italiane superstiti, Inter e Juventus.in TV: Per la stagione 2021/22 Sky trasmetterà 121 gare su 137 totali, mentre 16 saranno trasmesse in esclusiva su Amazon Prime Video. In chiaro, infine, Mediaset trasmetterà 17 gare in onda su Canale 5 e Infinity, e in streaming sulla nuova piattaforma Infinity + altre 104 gare. Ecco dunque il calendario delle partite di andata degli ottavi di finale divederle in diretta TV. Vuoi ricevere gratis le nostre ...

