Barcellona-Napoli: un titolare costretto al forfait (Di lunedì 14 febbraio 2022) Barcellona-Napoli: Araújo salta l’andata del primo turno di Europa League Il Barcellona ha comunicato che Ronald Araújo ha rimediato uno stiramento al soleo sinistro. L’infortunio, che già l’aveva costretto a saltare il secondo tempo del derby contro l’Espanyol, costringerà il centrale uruguaiano a saltare l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Napoli. Non è ancora sicura la data del rientro, ma nel frattempo sarà sostituito dal nazionale spagnolo Èric Garcia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022): Araújo salta l’andata del primo turno di Europa League Ilha comunicato che Ronald Araújo ha rimediato uno stiramento al soleo sinistro. L’infortunio, che già l’avevaa saltare il secondo tempo del derby contro l’Espanyol, costringerà il centrale uruguaiano a saltare l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il. Non è ancora sicura la data del rientro, ma nel frattempo sarà sostituito dal nazionale spagnolo Èric Garcia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Napoli, UFFICIALE: lesione per Lobotka e Politano. Saltano il Barcellona - infoitsport : Napoli, infortuni per Lobotka e Politano: saltano il Barcellona, ecco i tempi di recupero - calciomercatoit : Niente da fare per il #Barcellona: slitta ancora il rientro di Memphis #Depay - Ftbnews24 : ?? #Barcellona, crack Depay: a rischio il match con il Napoli #Napoli #VeneziaNapoli #SerieA #UEL #Spalletti ?? Scari… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, niente turnover contro il Barcellona, verranno sostituiti solo gli infortunati -