Antitrust vs Microsoft | le nuove accuse di monopolio del gaming

Leggi su fmag

(Di lunedì 14 febbraio 2022) L’americano mette di nuovo sotto attenzione la. Una storia già vista, che mostra come certe dinamiche del mercato tecnologico non cambino mai. Questa volta però al centro non c’è Internet Explorer, il browser che veniva integrato già con il sistema operativo Windows e che tagliava fuori, di fatto, tutti i concorrenti. Il fulcro di questo nuovo/vecchio scontro è il mercato dei videogame, in cui lasi sta imponendo con la sua tipica strategia di conquista totale del mercato. LaLa, azienda fondata da Bill Gates e Paul Allen nel 1975, ha una sua console dal 2001, la Xbox, e cinque aziende che sviluppano videogiochi. Il 18 gennaioha acquistato per 68,7 miliardi di dollari ...