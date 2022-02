Addio colli | Elisabetta Casellati si dà alla geologia

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 14 febbraio 2022) MariaAlbertinel 2029 salirà al Colle. È ufficiale. Prima donna al Quirinale. A Palazzo Chigi è stata preceduta nel 2027 da Anna Maria Bernini. La presidentela confermerà premier. Essendo di moda il doppio mandato larimarrà fissa al Quirinale fino al 2043, anno in cui verrà sostituita da Maria Elena Boschi. Ma non corriamo troppo… L’elezione 2029 dellasarà merito delle Sardine. In quel Parlamento (con i delegati regionali) le Sardine saranno il 79 per cento dei votanti. Per cui… eletta al primo voto. Nell’attesa seguiamo l’attuale capo del Senato sui social, dove sono migliaia gli attestati di stima di suoi ex collaboratori. La presidente infatti è famosa sia qui che nel Magreb per cambiare spesso (e giustamente) i suoi più stretti ...