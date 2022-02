Villareal - Juve, Emery: "Vogliamo eliminare un top club in Champions" (Di domenica 13 febbraio 2022) L'andata degli ottavi di finale di Champions League si avvicina a grandi passi per la Juventus . Martedì 22 febbraio i bianconeri saranno impegnati sul difficile campo dello stadio della Ceramica, ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) L'andata degli ottavi di finale diLeague si avvicina a grandi passi per lantus . Martedì 22 febbraio i bianconeri saranno impegnati sul difficile campo dello stadio della Ceramica, ...

