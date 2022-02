“Sono un po’ selvaggia”: Alice Arcuri di Doc 2 si confessa, retroscena a sorpresa sul suo passato (Di domenica 13 febbraio 2022) Alice Arcuri, fresca del successo che sta vivendo con Doc 2, ha fatto una rivelazione inattesa sul suo passato. Parole profonde Alice Arcuri in Doc 2 è Cecilia Tedeschi (Screen da Instagram)“DOC – Nelle tue mani” è il primo medical drama che va in onda sulla Rai. La serie tv, che vede come protagonista Luca Argentero, sta letteralmente sbancando tutto. La prima stagione ha riscosso un successo incredibile e anche la seconda, in onda proprio in questo periodo, sta trascinando sempre più pubblico. Una new entry di questa seconda stagione è Alice Arcuri, attrice genovese che nella serie tv interpreta Cecilia Tedeschi, un’infettivologa che viene poi nominata primario. L’attrice, in un’intervista, ha parlato del suo passato e ha rivelato ... Leggi su ck12 (Di domenica 13 febbraio 2022), fresca del successo che sta vivendo con Doc 2, ha fatto una rivelazione inattesa sul suo. Parole profondein Doc 2 è Cecilia Tedeschi (Screen da Instagram)“DOC – Nelle tue mani” è il primo medical drama che va in onda sulla Rai. La serie tv, che vede come protagonista Luca Argentero, sta letteralmente sbancando tutto. La prima stagione ha riscosso un successo incredibile e anche la seconda, in onda proprio in questo periodo, sta trascinando sempre più pubblico. Una new entry di questa seconda stagione è, attrice genovese che nella serie tv interpreta Cecilia Tedeschi, un’infettivologa che viene poi nominata primario. L’attrice, in un’intervista, ha parlato del suoe ha rivelato ...

Advertising

MatteoBarzaghi : Un po’ di notizie di oggi. Bastoni: Inter fa ricorso per la squalifica di 2 giornate. Lui intanto spera di recupera… - smenichini : Forse, chissà, da oggi almeno in Italia sarà un po’ più difficile rivendicare con fare assertivo “sono cristiano, s… - irbag98 : @cuore_drago Eh oh in giorni 2 mi sono un po’ ricresciute e le pentole non sono autopulenti ?????? - sonoallergico : @s_killer89 @Alessan50007815 @MatteoLgt Se avessi voglia e tempo da perdere con gli idioti ti risponderei spiegando… - MarcoAMunno : @A_Bazzu Sono un pó di parte, ma lo adoro! -

Ultime Notizie dalla rete : Sono po’ Otto appunti sul quarto mese NBA True Shooting