Nasce Lovers | la capsule collection di Antony Morato e Keith Haring Foundation

Leggi su diredonna

(Di domenica 13 febbraio 2022)presenta, lain collaborazione con. La lineaper celebrare l’amore e l’unione in ogni sua forma, una serie di capi che parlano del linguaggio universale di questo sentimento, pensati per lui e per lei con protagonista l’iconico graffito Big Love. Vi raccomandiamo... Jimmy Choo e Mugler: in arrivo unasensuale e glamour I capi sono tutti accompagnati da un packaging personalizzato con l’opera diin limited edition. Un omaggio a questo artista iconico di fine ‘900, proprio in occasione di San Valentino e del ritorno in Italia di ...