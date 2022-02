Iban per pagamento assegno unico 2022

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA – , informazioni utili. In caso di saldo tramite conto corrente, l’deve essere intestato o cointestato al beneficiario della prestazione. Dal 1° marzoentra in vigore l’universale per i figli a carico e Inps ha reso disponibile sul proprio sito la domanda on line. Per il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Come Visualizzare i Pagamenti sul Sito Inps Al via le domande per l’, beneficio da marzoe universaleper i figli: come presentare richiesta Guida come visualizzare l’ISEE su sito Inps Reddito di cittadinanza otto ore gratis per il sindaco Cambia la scadenza ISEE, arriva la ...