Gommone speronato da un peschereccio libico | migranti dispersi in mare

Advertising

Agenzia_Ansa : Cinque migranti, che viaggiavano su un gommone diretto a Lampedusa con a bordo 21 persone, sono caduti in acqua dop… - MediasetTgcom24 : Migranti, gommone speronato da una barca libica: tre dispersi #lampedusa - Andrea80821276 : RT @Agenzia_Ansa: Cinque migranti, che viaggiavano su un gommone diretto a Lampedusa con a bordo 21 persone, sono caduti in acqua dopo esse… - palermo24h : Migranti gommone speronato da barca libica, 3 dispersi - telodogratis : Migranti: gommone speronato da barca libica, 3 dispersi -

Ultime Notizie dalla rete : Gommone speronato

GUARDIA COSTIERA Lampedusa, 62 migranti sbarcati nella notte: c'è anche minore non accompagnato Il racconto dei superstiti I 18 migranti, a bordo delieri sera da un peschereccio ...GUARDIA COSTIERA Lampedusa, 62 migranti sbarcati nella notte: c'è anche minore non accompagnato Il racconto dei superstiti I 18 migranti, a bordo delieri sera da un peschereccio ...Un gommone carico di migranti diretti a Lampedusa è stato speronato da un peschereccio libico in acque internazionali. Cinque delle 21 persone sono cadute in mare: due sono riuscite a risalire ...Ma quel gommone su cui hanno tentato la traversata, appena entrato in acque internazionali, è stato involontariamente speronato da un peschereccio libico. Chi era al timone della carretta del mare ha ...