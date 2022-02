Finale Sakkari-Kontaveit in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta San Pietroburgo 2022 (Di domenica 13 febbraio 2022) Maria Sakkari ed Anett Kontaveit sono le finaliste del Wta 500 di San Pietroburgo 2022 e si sfideranno per il titolo russo. La testa di serie numero uno ha sconfitto dopo oltre tre ore di gioco la rumena Begu; la giocatrice estone si è invece liberata in due set dell’insidiosa Ostapenko. Le due si affrontano per la 13^ volta in carriera. 6-6 i precedenti. TABELLONE MONTEPREMI La Finale andrà in scena oggi domenica 13 febbraio alle ore 14.30, sul Campo Centrale. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con consueto live streaming disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la nuova piattaforma SuperTennix, previo abbonamento per i non abbonati Fit. In alternativa, ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Mariaed Anettsono le finaliste del Wta 500 di Sane si sfideranno per il titolo russo. La testa di serie numero uno ha sconfitto dopo oltre tre ore di gioco la rumena Begu; la giocatrice estone si è invece liberata in due set dell’insidiosa Ostapenko. Le due si affrontano per la 13^ volta in carriera. 6-6 i precedenti. TABELLONE MONTEPREMI Laandrà in scenadomenica 13 febbraio alle ore 14.30, sul Campo Centrale. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con consueto livedisponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la nuova piattaforma SuperTennix, previo abbonamento per i non abbonati Fit. In alternativa, ...

