Biscotti golosi al cioccolato; i dolcetti pronti in 5 MINUTI!

(Di domenica 13 febbraio 2022) Se hai bisogno di una ricetta per una merenda ottima da servire ai bambini qui di seguito troverai latà perfetta. Questo dolce alla Nutella oltre ad essere super goloso è perfetto da preparare se hai solo poco tempo a disposizione. Senza burro e senza lievito, questi dolci non hanno bisogno di alcun procedimento complicato per essere realizzati. Vedrai che grandi e piccini ne andranno matti e litigheranno per accaparrarsi il bis! Dalla dispensa selezioniamo gli ingredienti elencati qui sotto: 150 gr di farina 30 gr di pinoli 1 uovo 165 gr di Nutella (oppure di crema alla nocciola) Sale Adesso vediamo subito come realizzare questa esplosione dità al sapore di Nutella Per prima cosa in una ciotola apriamo un uovo intero e versiamo la Nutella. Aggiungiamo un pizzico di sale e mescoliamo gli ingredienti con un cucchiaio. Quando avremo ...