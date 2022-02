TikTok difende la comunità Lgbtq+ | vietati deadnaming e misgendering nei video Ecco cosa sono

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 12 febbraio 2022) Svolta arcobaleno per. Il social cinese più utilizzato dai giovanissimi ha annunciato l’intenzione di aggiornare le sue linee guida della community al fine di garantire un ambiente e un’esperienza sulla piattaforma più sicura e serena per la. I socialluogo d’incontro oggi per miliardi di persone nel mondo e gli episodi di odio nonuna novità, ma il caso riguarda particolarmente tutto il mondo arcobaleno: secondo quanto emerso lo scorso anno in un report stilato da Glaad, organizzazione no profit per i diritti delle persone gay, trans, lesbiche e queer,, così come gli altri grandi social network, non sarebbe una zona sicura per le persone. Questo non perché le piattaforme le penalizzino esplicitamente in qualche modo, ma ...