Superlega: Monza sbanca Padova e avvicina i playoff (Di sabato 12 febbraio 2022) Padova - Monza 0 - 3 (21 - 25, 17 - 25, 22 - 25) Monza sbanca Padova senza il minimo problema e mette in saccoccia tre punti fondamentali per un posto al sole nella griglia dei playoff.

