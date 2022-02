Sofia Goggia è pronta per la discesa alle Olimpiadi di Pechino. Prima prova completata: “Ma non sono al top” (Di sabato 12 febbraio 2022) Sofia Goggia ritrova feeling e buone sensazioni dopo la Prima prova cronometrata della discesa libera di Yanqing. Il miglior indizio possibile sulla sua partecipazione alla gara del 15 febbraio è il sorriso con cui si presenta davanti a giornalisti e televisioni subito dopo aver preso confidenza con la pista delle Olimpiadi di Pechino 2022. Ha ottenuto il dodicesimo tempo, a un secondo e mezzo (1’55”) da Priska Nufer. Ma il cronometro fino a martedì non conta nulla: il primo dato importante è che la campionessa in carica potrà provare a difendere l’oro conquistato quattro anni fa a PyeongChang. Qualche giorno fa, quando, appena sbarcata in Cina, Goggia aveva messo in dubbio la sua presenza. Ora si è riaccesa la speranza: l’azzurra ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022)ritrova feeling e buone sensazioni dopo lacronometrata dellalibera di Yanqing. Il miglior indizio possibile sulla sua partecipazione alla gara del 15 febbraio è il sorriso con cui si presenta davanti a giornalisti e televisioni subito dopo aver preso confidenza con la pista delledi2022. Ha ottenuto il dodicesimo tempo, a un secondo e mezzo (1’55”) da Priska Nufer. Ma il cronometro fino a martedì non conta nulla: il primo dato importante è che la campionessa in carica potràre a difendere l’oro conquistato quattro anni fa a PyeongChang. Qualche giorno fa, quando, appena sbarcata in Cina,aveva messo in dubbio la sua presenza. Ora si è riaccesa la speranza: l’azzurra ha ...

