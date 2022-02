Roma, nascondeva in casa oltre 9,5kg di droga: 27enne arrestato grazie al fiuto del cane Faro (Di sabato 12 febbraio 2022) Il fiuto infallibile del cane poliziotto Faro ha permesso di trarre in arresto un giovane pusher. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del commissariato Esquilino. Pusher arrestato grazie al cane antidroga Faro I poliziotti erano venuti a conoscenza che presso un appartamento in via Francesco Selmi vi era un cittadino straniero di 27 anni che deteneva un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Così è partito un servizio mirato nei pressi dell’abitazione. grazie all’ausilio dei poliziotti dell’unità cinofila con il cane Faro, all’interno dell’appartamento sono stati trovati e posti sotto sequestro un totale di 9156 grammi di hashish e 450 grammi di cocaina. Nei confronti del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 febbraio 2022) Ilinfallibile delpoliziottoha permesso di trarre in arresto un giovane pusher. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del commissariato Esquilino. PusheralantiI poliziotti erano venuti a conoscenza che presso un appartamento in via Francesco Selmi vi era un cittadino straniero di 27 anni che deteneva un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Così è partito un servizio mirato nei pressi dell’abitazione.all’ausilio dei poliziotti dell’unità cinofila con il, all’interno dell’appartamento sono stati trovati e posti sotto sequestro un totale di 9156 grammi di hashish e 450 grammi di cocaina. Nei confronti del ...

